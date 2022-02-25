Последнее обновление: 25.02.2022 14:41

США запретили своим авиакомпаниям летать над Украиной, Беларусью, западом России

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США запретило в четверг американским авиакомпаниям совершать полеты над всей территорией Украины и Беларуси, а также над западными районами России.

Как отмечается в распространенных ведомством директивах-извещениях, "запретные зоны для полетов охватывают теперь всю Украину, всю Беларусь и западные районы России".

ФАУ указало, что американским авиалайнерам запрещается летать над территорией России в пределах 258 км от границы с Украиной, сообщает ТАСС.

Ранее ведомство ввело запрет на полеты над некоторыми районами Украины, обосновав это "рисками, связанными с эскалацией региональной напряженности между РФ и Украиной".

Директивы распространяются на всех американских авиаперевозчиков и коммерческих операторов.

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