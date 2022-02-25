Turkish Airlines временно приостановила полеты в Беларусь и Молдавию

Авиакомпания Turkish Airlines временно отменила рейсы в Беларусь и Молдавию, говорится в сообщении перевозчика.

Согласно сообщению, авиасообщение с Беларусью «приостановлены до 26 февраля включительно», с Молдавией – «до 4 марта включительно».

«Авиакомпания Turkish Airlines отменяет рейсы из Стамбула в Минск и обратно: утренние (TK-284/283) до 26.02.2022; вечерние (TK-286/285) до 27.02.2022», - сообщила пресс-служба Национального аэропорта.

Управление гражданской авиации Греции распространило в четверг новую авиационную директиву NOTAM, в которой сообщается о запрете полетов до 24 мая в воздушных пространствах Молдавии и Беларуси в дополнение к раннее введенному запрету полетов над Украиной, передает ТАСС.

"Управление гражданской авиации объявляет об издании новой дополнительной авиационной директивы, запрещающей пролет гражданских воздушных судов в воздушных пространствах Молдавии и Беларуси", - говорится в сообщении.