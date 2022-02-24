Последнее обновление: 24.02.2022 10:19

Госпогранслужба Украины сообщила об атаках со стороны Беларуси

Госпогранслужба Украины сообщила, что вторжение на территорию Украины зафиксировано и со стороны Беларуси.

«Около 5.00 государственная граница Украины на участке с Российской Федерацией и Республикой Беларусь подверглась атаке со стороны российских войск, поддерживаемых Беларусью. Атаки на пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска проходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия», - говорится в сообщении ведомства

«Это происходит в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей», - сказано в сообщении.

«Также фиксируется работа диверсионно-разведывательных групп противника. В зависимости от ситуаций на участках границы, пограничники вместе с Вооруженными Силами Украины и Национальной гвардией Украины ведут огонь по врагу», - сообщает Госпогранслужба Украины.



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