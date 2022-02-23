Последнее обновление: 23.02.2022 12:38

Армения не планирует признавать независимость "Л/ДНР"

Правительство Армении не планирует признавать независимость "Донецкой и Луганской народных республик".

"На повестке дня Армении такого вопроса нет", — заявил спикер МИД Армении Ваан Унанян, передает УНН.

По его словам, Армения хочет, чтобы "проблемы между двумя дружественными странами" решили с помощью дипломатического диалога и переговоров, в соответствии с нормами, принципами международного права и Уставом ООН.

"Надеемся, что будут предприняты нужные шаги для снижения напряженности и мирной развязки ситуации", — добавил Унанян.



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