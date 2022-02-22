Последнее обновление: 22.02.2022 11:50

СК Беларуси возбудил дело из-за смс о переносе референдума

Следственный комитет по Минску возбудил уголовные дела по ч.2 ст.191 (воспрепятствование осуществлению права на участие в референдуме), ч.1 ст.349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации) УК РБ после того, как накануне неизвестные разослали тысячи смс о переносе референдума в связи с коронавирусом.

«Предварительно установлено, что неизвестные с использованием ip-адресов различных иностранных государств осуществили несанкционированный доступ к серверам нескольких организаций, после чего от их имени распространили заведомо ложные сообщения тысячам граждан»,- говорится в сообщении СК.

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