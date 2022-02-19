Последнее обновление: 19.02.2022 10:09

ЕС объявил о программе инвестиций в Африку в размере 150 млрд евро

Двухдневный саммит Евросоюза и Африканского союза (АС) завершился в пятницу, 18 февраля, в Брюсселе, принятием декларации о "Совместном видении на период до 2030 года".

Она предусматривает "обновленное партнерство во имя солидарности, безопасности, мира и устойчивого и прочного экономического развития и процветания для наших граждан и наших будущих поколений".

Принятый на саммите ЕС и АС итоговый документ предусматривает, в частности, выделение Евросоюзом для Африки 425 млн евро с целью ускорения кампаний по вакцинации от коронавируса. Также Брюссель подтвердил взятые ранее обязательства по финансированию вакцинации.

Также было объявлено о грядущем запуске инвестиционного пакета в размере не менее 150 млрд евро, предназначенного, в частности, для развития инфраструктуры в Африке. Он включает и ожидаемые частные инвестиции.



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