Последнее обновление: 16.02.2022 18:57

Уралхим опроверг слухи о покупке Славкалия

Глава совета директоров российской компании Дмитрий Коняев опроверг слухи о том, что «Уралхим» либо его дочерняя компания «Уралкалий» ведут переговоры о покупке калийных активов в Беларуси: находящегося под санкциями Беларуськалия и загибающегося от долгового бремени «Славкалия».

«Это неправда. Мы не рассматриваем развитие калийных активов за пределами Пермского края. Наши интересы в калии сосредоточены исключительно в этом регионе», - заявил Коняев в комментарии Reuters.

По его словам, даже если такие предложения из Беларуси поступят, рассматривать их не будут.



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