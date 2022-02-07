Последнее обновление: 07.02.2022 11:06

Western Union прекратит с 1 апреля осуществлять переводы внутри России

Система денежных переводов Western Union с 1 апреля 2022 года прекратит проводить операции внутри России.

Об этом компания сообщила в письме, направленном банкам-партнерам, сообщает РБК.

Такое решение принято в связи с низкой востребованностью внутрироссийских переводов на рынке, объясняется в письме. Трансграничные переводы будут осуществляться в штатном режиме.

«Компания фокусируется на развитии традиционно востребованной услуги международных денежных переводов и продолжает развивать многоканальную платформу, которая позволяет партнерам Western Union быстро и с соблюдением всех нормативных требований запустить переводы за рубеж для своих клиентов», — сказал представитель компании.

На вопрос, какой объем переводов совершался по внутрироссийским каналам, он не ответил, так как Western Union не раскрывает подобную информацию.

Отправить перевод внутри России через Western Union нельзя будет уже 31 марта, а 1 апреля исчезнет возможность получить выплату или возврат, следует из письма. Те отправители, которые оформили перевод до 31 марта, но он не был получен адресатом, смогут с 1 апреля вернуть деньги в отделениях «Почты России».



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