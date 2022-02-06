Apple блокирует аккаунты разработчиков из Беларуси из-за санкций США

Компания Apple начала блокировать аккаунты белорусских разработчиков приложений в Apple App Store, сообщают разработчики со ссылкой на уведомления от Apple.

Блокировку в Apple объясняют санкциями в отношении режима Лукашенко.

«Данные о юридическом лице в учетной записи указывают на страну с ограниченным доступом или одной или нескольким странам из сводного контрольного списка правительства США, санкционного списка другого правительства или списка регионов с ограниченным доступом», — говорится в сообщении.

Впрочем, сегодня разработчики со ссылкой на уведомления сообщают о том, что Apple снимает блокировку, объясняя блокировку ошибкой.