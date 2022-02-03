Литовские железные дороги получили уведомлении о закрытии транзита через Беларусь

Литовские железные дороги получили уведомление дирекцией Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ о частичном запрете транзита через Беларусь с 7 февраля 2022 года.

Об этом BNS сообщил представитель компании Мантас Дубаускас, передает Delfi. Он не смог ответить на вопрос, будет ли запрет распространяться на грузы, которые перевозятся не транзитом.

ЛЖД ранее сообщили, что без учета все еще возвращающихся в Беларусь порожних вагонов из-под калийных удобрений, в среднем из Литвы в Беларусь с 1 февраля следует около 18 поездов в день, из них в феврале примерно 30% (5-6) составляют составы, загруженные на литовских станциях, а большая их часть следует в Беларусь, Россию, Украину.

Как сообщает компания, сформированными в Литве составами перевозятся преимущественно нефтепродукты, удобрения, черные металлы.

Реагируя на действия Беларуси, некоторые производители страны уже тестируют новые маршруты через Польшу, сообщил президент Литовской ассоциации морских погрузочных компаний Вайдотас Шилейка. По его словам, литовские перевозчики могли бы перевозить грузы фурами или по железной дороге через Латвию или Польшу.

"Один из маршрутов - перевести часть грузов с железной дороги на автотранспорт и перевозить им в объезд Беларуси или, если не будет закрыт транзит автотранспортом, то пересекать Беларусь автотранспортом. Другое решение - огибать Беларусь и пытаться везти грузы по железной дороге через Латвию, однако возникают сомнения, будет ли обеспечена достаточная пропускная способность транзитных грузов по этому маршруту. Еще одна альтернатива - перевозка грузов через Польшу, которую испробовали некоторые литовские производители", - сказал он в комментарии для СМИ.

По его словам, не ясно, будет ли остановлен поезд "Викинг", которым контейнеры доставляются в Клайпедский порт.