Африке потребуется $154 млрд для реагирования на кризис из-за пандемии

Длящаяся уже два года пандемия коронавируса нанесла значительный урон экономике стран Африки, которые столкнулись с ростом инфляции и увеличением долговой нагрузки.

Как заявил в среду в Аддис-Абебе председатель Комиссии Африканского союза (АС) Муса Факи Махамат, выступая на 40-й сессии Исполнительного совета АС, странам континента потребуется 154 млрд долларов, чтобы справиться с кризисом, передает ТАСС.

«По подсчетам Африканского банка развития, Африке потребуется мобилизовать 154 млрд долларов, чтобы дать эффективный ответ на экономический кризис, вызванный пандемией. В сложившихся условиях наши ожидания по достижению целей программы развития «Повестка дня - 2063», несомненно, будут пересмотрены в сторону понижения», - заявил Махамат.

Говоря о действиях стран на международной арене, Махамат выступил против «индивидуализма и национального эгоизма, которые представляют серьезную угрозу многосторонним действиям, снижают и ослабляют любой импульс международной солидарности».

Программа «Повестка дня - 2063» нацелена на использование потенциала Африки на благо африканцам путем глубинной социально-экономической трансформации.