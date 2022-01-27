Россия и Беларусь создадут совместный центр мониторинга таможенных операций

Центр мониторинга таможенных операций между Россией и Беларусью будет запущен в этом году, сообщил первый замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов.

"Это наш совместный проект с Беларусью, часть реализации наших союзных программ… В области таможенных взаимоотношений мы, можно смело сказать, идем с некоторым опережением. Это будет делаться на основе мониторинга совершения таможенных операций, в отношении товаров и транспортных средств, которые передвигаются по нашему Союзному государству", - цитирует Давыдова ТАСС.

По его словам, в рамках будущего интеграционного центра будет организован обмен информацией, который поможет предотвращать таможенные нарушения и ввоз контрафакта.

"Мы организуем информационный обмен в режиме, приближенном к реальному, с тем, чтобы мы могли оперативно реагировать на какие-то несоответствия, которые выявляются. С тем, чтобы мы понимали, где наибольшая вероятность нарушений и совместно определяли те компании, те товарные партии, которые нужно проверить", - добавил Давыдов.

Помимо этого, центр будет заниматься стандартизацией таможенного администрирования и координацией деятельности мобильных групп таможенных органов двух стран.

"Задач очень много, центр пока будет начинать свою работу с 30 человек. По сути, это будут межгосударственные сотрудники, потому что они будут подчиняться таможенному комитету Союзного государства. По 15 человек от страны. Предполагаем, что размещаться будут в Минске", - уточнил Давыдов.