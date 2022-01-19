Последнее обновление: 19.01.2022 08:55

Банку развития позволено в 2022 году выпустить рекордный объем облигаций

Облигационный пузырь Банка развития в 2022 году достигнет рекордного размера, следует из совместного постановления Совмина и Нацбанка РБ №30/1 от 18 января 2022 года.

«Определить лимит объема эмиссии облигаций открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» на 2022 год в сумме 2600 млн. рублей».

Указанные облигации на сумму свыше $1 млрд. банк использует для привлечения средств республиканского бюджета, Нацбанка и госбанков для последующего льготного кредитования госпрограмм и поручений Лукашенко, а также экспортного финансирования.



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