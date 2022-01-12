МАРТ РБ разъяснил порядок скидки на социально значимые товары

Представители уязвимых слоев населения с 17 января 2022 года получат в торговых сетях скидку в 10% на приобретаемые социально-значимые товары.

ОБ этом говорится в комментарии МАРТ РБ к соглашению с крупными торговыми сетями

Соглашение предусматривает предоставление с 17 января скидок в размере 10 процентов на определенные группы социально значимых товаров пенсионерам, многодетным семьям, малообеспеченным слоям населения, получающим государственную адресную социальную помощь в виде ежемесячного социального пособия.

«Покупателю необходимо будет подтвердить в магазине его принадлежность к социально уязвимым категориям населения предъявив пенсионное удостоверение, удостоверение многодетной семьи или справку о предоставлении государственной адресной социальной помощи в виде ежемесячного социального пособия», - говорится в комментарии.

«При этом ежемесячная сумма покупок у конкретного субъекта торговли с предоставлением скидок не будет превышать размер бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ в среднем на душу населения установлен в размере 288,01 бел руб.).

Соглашение 12 января подписали МАРТ от лица правительства, Ассоциация розничных сетей и 16 субъектов торговли.