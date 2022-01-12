Казахстан планирует ввести дополнительный налог на добычу твердых полезных ископаемых

Новый министр экономики Казахстана Алибек Куантыров предложил ввести дополнительный налог на добычу твердых полезных ископаемых.

«Предлагается установление механизма расчета дополнительного размера налога на добычу полезных ископаемых по всем твердым полезным ископаемым с привязкой к конъюнктуре цен. Во-вторых, [предлагается] изъятие части маржи у цепочки производителей и поставщиков нефтепродуктов»,- сказал Куантыров на прошедшем в среду первом заседании нового состава правительства, передает ТАСС.

Согласно предложению министра, изымать часть маржи у производителей и поставщиков нефтепродуктов планируется «посредством увеличения ставок акцизов».

Во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что выросли доходы предприятий горнорудного сектора на фоне высоких цен на сырье. Глава государства поручил правительству проработать вопрос дополнительных поступлений в бюджет, предложив крупным горнорудным компаниям широкие льготы для разведки и освоения новых месторождений.

2 января в ряде населенных пунктов Казахстана начались акции протеста. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи людей, есть погибшие. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности. По данным властей, конституционный порядок в республике восстановлен.

Во вторник Токаев утвердил новый состав правительства во главе с премьер-министром Алиханом Смаиловым. Главы МИД, Минобороны и МВД сохранили свои должности, сменились руководители Минэнергетики, Минюста и ряда других ведомств. Токаев поручил новому правительству осуществить масштабные реформы, в том числе в экономическом и банковском секторе.