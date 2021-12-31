Последнее обновление: 31.12.2021 10:17

IKEA поднимет цены из-за высоких затрат на транспортировку и сырье

Шведская компания IKEA планирует повысить цены на 9% из-за увеличения затрат на транспортировку продукции и сырье.

Об этом говорится в сообщении компании INGKA Group, передает РБК.

«К сожалению, сейчас, впервые с тех пор, как более высокие затраты начали влиять на мировую экономику, мы должны переложить часть этих увеличенных затрат на наших клиентов», — сказал менеджер по розничным продажам компании Толга Онджю. В компании уточнили, что прирост цен составит около 9% в зависимости от уровня инфляции в той или иной стране.

«IKEA продолжает сталкиваться со значительными транспортными и сырьевыми ограничениями, которые приводят к увеличению затрат, без каких-либо ожидаемых перерывов в обозримом будущем», — указали в INGKA Group. В сообщении также отмечается, эти проблемы не решатся и в 2022 году. Наибольший рост затрат наблюдается в странах Северной Америке и Европы, добавили в компании.

О повышении цен на товары в IKEA из-за проблем с цепочками поставок и роста стоимости сырья ранее говорил Financial Times финансовый директор Inter IKEA Мартин ван Дам. По его словам, IKEA хотела бы взять повышение цен на себя, но не может этого сделать из-за падения чистой прибыли второй год подряд.

При этом генеральный директор IKEA в России Понтус Эрнтелл в ноябре утверждал, что в российских магазинах повышение цен не планируется. Нарушение цепочек поставок, вызванное пандемией коронавируса, влияет на все мировые компании, но, как отметил Эрнтелл, в России у IKEA есть возможность несколько сгладить эти проблемы. Дело в том, что больше половины товаров, которые продаются в российских магазинах, и производятся в России.

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