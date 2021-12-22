США обвинили Россию в нарушении правил ВТО

Россия в 2021 году продолжала отступать от обязательств, взятых ею при вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2012 году, заявил Офис торгового представителя США во вторник.

"За прошедший год Россия продолжила развитие экономики по траектории, отходящей от руководящих принципов ВТО: отсутствие дискриминации, свободная торговля, предсказуемость, прозрачность и честная конкуренция", - говорится в ежегодном докладе офиса Конгрессу о соблюдении Россией требований ВТО.

В документе Россия обвиняется в ограничении импорта сельскохозяйственной продукции и политике импортозамещения, а также "принудительной локализации производства" в промышленности, передает Интерфакс.

Соединенные Штаты выразили обеспокоенность действиями России и будут "использовать все надлежащие средства для решения этого вопроса и сохранения российских рынков открытыми для экспорта из США", - говорится в докладе.