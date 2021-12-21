Лукашенко приказал подвесить цены с помощью антимонопольных рычагов

В стране с де-факто госмонополией в экономике и не только Лукашенко поручил новому главе МАРТ Алексею Богданову активнее использовать антимонопольные рычаги для влияния для сдерживания роста цен.

"Антимонопольное регулирование - тут у нас масса проблем, как и в постсоветских республиках. Надо использовать антимонопольные рычаги для того, чтобы и как-то подвешивать цены, держать их в приемлемом диапазоне. Понимая, что у нас люди не совсем богатые, чтобы вот так вот: отпустил цены, и все будут хорошо жить, они сами по себе упадут… Что-то нигде не падают. Вот сколько я наблюдаю, нигде не падают, особенно в постсоветских республиках. И так или иначе, я за Россией наблюдаю, они научились регулировать цены", - заявил сегодня пенсионер.

"Через рентабельность вы пойдете, прибыльность торговых предприятий или еще как-то, - это ваше дело. Хотелось бы, чтобы вы внесли и на мой уровень такие предложения. В общем я на вас очень рассчитываю. Это не проходная должность. Надо создать систему - вот и все. Ее пока нет", - констатировал Лукашенко.

«Сейчас мы бросились в рынок. Люди жалуются часто, что у нас рост цен, высокая инфляция. Это действительно так. Рыночные отношения, так сказать. Сегодня мы поняли, что никаких рыночных отношений нет, нам подкинули эту идею из-за океана - те, у кого море денег. А если не хватает, вы знаете, - кнопку нажал, станок включил, напечатал. Им легко быть рыночниками», - пожаловался он.

«Поэтому нам они не ориентиры. Хотя мы не можем производство задушить стабильностью цен: цены назначили, производство в эти цены не вкладывается, и оно легло. Тут очень тонкая настройка и всем этим придется заниматься»...

Лукашенко сказал, что справляться с задачами в новой ответственной должности новому министру поможет и его спортивная подготовка. "Это и характер специфический. Я сам как спортсмен понимаю это: когда за что-то взялся, надо довести до конца. Думаю, спортивная подготовка вам поможет в этом плане. Это очень важно", - сказал он.-0-