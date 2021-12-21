МВФ советует режиму Лукашенко сократить расходы на фоне санкций

Западные санкции подрывают экономику Беларуси и ограничивают ее финансовые возможности, сообщил Международный валютный фонд (МВФ) в понедельник, 20 декабря, порекомендовав Минску урезать бюджетные расходы для сокращения заимствований в иностранной валюте.

Миссия фонда работала в Минске с 29 ноября по 17 декабря 2021 года.

"Хотя власти могут продолжать заимствовать средства на других рынках, в учреждениях и странах, дальнейшее сокращение бюджетного дефицита в 2023 году уменьшило бы необходимость в выпуске новых долговых обязательств, - говорится в заявлении МВФ по итогам работы миссии.

Согласно прогнозу экспертов МВФ, экономика Беларуси вырастет примерно на 2 процента по итогам этого года, при этом инфляция составит около 10 процентов вследствие девальвации нацвалюты в 2020 году и повышения мировых цен на сырьевые товары.

В 2022 году рост ВВП Беларуси, как ожидается, составит 0,5%, поскольку экономическую активность "сдерживают сохраняющиеся последствия пандемии COVID-19, ограниченное пространство для стимулов и влияние внешних санкций".

Эксперты фонда указывают, что состояние сальдо счета текущих операций улучшится в 2021 году и сформируется профицит в размере 0,9 процента ВВП, чему способствуют высокие показатели экспорта товаров и услуг.

Общее сальдо бюджета сектора органов государственного управления в настоящее время прогнозируется на уровне -3,1 процента ВВП в 2021 году. При стабильном номинальном обменном курсе уровень государственного долга по отношению к ВВП остается ниже отметки в 50 процентов.

«Нынешние санкции ограничивают возможности по рефинансированию и размещению новых государственных долговых обязательств на рынке еврооблигаций. Несмотря на то, что официальные органы могут продолжать осуществлять заимствования на других рынках, у других организаций и стран, дальнейшее сокращение дефицита бюджета в 2023 году позволит снизить потребность в выпуске новых долговых обязательств. Основную озабоченность вызывает то, что 93% государственного долга выражено в иностранной валюте, что делает его чувствительным к колебаниям обменного курса. Также беспокойство вызывает тот факт, что подразумеваемые условные обязательства, связанные с государственными предприятиями и государственными банками, могут привести к существенному истощению государственных финансов. Кроме того, долговые обязательства, выпущенные Агентством по управлению активами, будут отражены в международной статистике в качестве государственного долга. Для урегулирования данных вопросов необходимы фундаментальные экономические реформы», - также сказано в заявлении.