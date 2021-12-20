МНС Беларуси называет налог на первую квартиру «отменой льготы»

Власти Беларуси называют «отменой льготы» вводимый с 1 января 2022 года налог на первую квартиру в собственности, что принесет в бюджет дополнительные 45 млн. рублей.

"Налогообложение квартир - это не новый платеж, а отмена льготы, которая многие годы существовала. По нашим оценкам, учитывая, что это будет авансовый платеж, мы дополнительно получим около 45 млн. рублей", - заявил министр по налогам и сборам РБ Сергей Наливайко в воскресном эфире белорусского ТВ.

Как сообщалось, власти намерены сохранить льготу для пенсионеров, многодетных семей, инвалидов.