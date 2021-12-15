Глава Литовской железной дороги уйдет в отставку

Правление "Литовских железных дорог" ("ЛЖД) во вторник приняло решение о том, что председатель правления "ЛЖД" Мантас Бартушка уйдет с поста после переходного периода.

"У меня еще нет всех деталей общей договоренности, поэтому не хочу ничего подробно комментировать. Конкретную дату сегодня вечером я еще не могу назвать, мы обязательно информируем, когда договоримся о ней", - ответил представитель правления "ЛЖД" Кястутис Шлюжас на вопрос, когда Бартушка покинет пост, передает Delfi.

На вопрос, когда прекратится транзит белорусских удобрений через Литву, он сказал, что все зависит от законодательной базы.

"Зависит от того, какого уровня юридическое решение будет принято. Есть несколько вариантов: с точки зрения действующего сейчас правового режима, можно утверждать, что американские санкции, принятые в начале декабря, вступают в силу 1 апреля, по нашей юридической оценке, это и будет та дата, после которой перевозки сложно осуществлять. Но надо не забывать, что перевозками может заниматься не только железная дорога. Вопрос в том, когда такие грузы не попадут в Литву. Сейчас наиболее вероятный сценарий - с 1 апреля, если до того времени появятся новые санкции, скажем, ЕС, или в Литве примут закон, который вчера представило Министерство транспорта, если они вступят в силу раньше, тогда и дата сместится, все зависит от правовой базы. Третий вариант – если мы увидим определенные обстоятельства, в силу которых та или иная сторона не может выполнять свои обязательства, такие как платежи, то это будет один из шагов, который будет иметь под собой юридическую основу", - сказал Шлюжас.

Он напомнил, что авансы белорусской компании пытались вернуть.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис приветствовал решение Бартушки покинуть свой пост.

"Если нет никаких юридических последствий, если это не прямые санкции, тогда это, вероятно, ущерб репутации. Очевидно, что ущерб репутации нанесен, и, я думаю, что это верное решение", – сказал журналистам Ландсбергис.

Премьер Ингрида Шимоните сообщение об отставке Бартушки не комментировала, сказав, что не успела с ним хорошо ознакомиться.