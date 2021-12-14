Беларусь в 2022 году потратит на выплату пенсий 16,1 млрд. рублей

Расходы на выплату трудовых пенсий, отдельных видов доплат, включая услуги по их доставке, в 2022 году составят 15,8 млрд. рублей.

Такой показатель заложен в проект бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2022 год, который сегодня был принято нижней палатой парламента сразу в двух чтениях.

Доходы бюджета фонда сформированы в размере 21,4 млрд., что 9,5% больше бюджета текущего года. 90% доходной будут сформированы за счет зарплатного налога и составят 19,4 млрд. рублей (+9,6%). Неналоговые доходы бюджета фонда планируются на уровне 322,6 млн. рублей. Субвенции из республиканского бюджета планируются на уровне 1,7 млрд. рублей.

Расходы бюджета фонда составят 21,1 млрд. рублей, из которых 16,1 млрд. рублей будут направлены на выплату пенсий.

В 2022 году среднемесячный размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера составит 581,2 рубля.

На финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения планируется направить 42,9 рубля.