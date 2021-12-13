Последнее обновление: 13.12.2021 10:26

Министр транспорта Литвы подал заявление об отставке

Министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис сообщил, что подал заявление об отставке премьерe Ингриде Шимоните.

"Вчера отправил, но, вероятно, что регистрация будет сегодняшней датой", – подтвердил министр BNS в понедельник утром.

О готовности взять на себя ответственность за продолжающийся транзит удобрений "Беларуськалия" через Литву и покинуть пост он заявил в минувший четверг. Тогда он выразил сожаление в связи со сложившейся ситуацией и отметил, что у Литвы нет опыта в реализации санкций такого объема, пишет Delfi.lt.

В минувшую пятницу заявление об отставке подал премьеру и министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. В понедельник заявления министров премьер обсудит с президентом Гитанасом Науседой.

Как сообщалось, после вступления в силу санкций США транзит белорусских калийных удобрений через Литву не остановился, поскольку "Беларуськалий" еще в ноябре провел авансовый платеж "Литовским железным дорогам" за перевозки калия в декабре 21 года, январе и феврале 22 года.



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