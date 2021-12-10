Google выплатит по $1600 всем сотрудникам за сохранение удаленки

Американская ИT-компания Google выплатит по $1600 сотрудникам и стажерам в качестве компенсации за перенос сроков выхода на работу в офисы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление корпорации, передает РБК.

Выплату также получат стажеры, отметили в Google. Если национальной валютой в стране, где работают сотрудники, является не доллар, то компания выплатит в ней эквивалентную сумму, передает агентство.

Ранее, 3 декабря, в Google решили не возвращать сотрудников на работу в офис и отложить это на неопределенный срок. Причиной стал риск распространения нового штамма коронавируса омикрон. Кроме того, некоторые сотрудники отказывались делать прививку. До этого Google планировал вернуть сотрудников на очную работу в январе.