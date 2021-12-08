Украина отменяет 35% спецпошлину на белорусскую автотехнику

Межведомственная комиссия по международной торговле отменяет свое решение от 16 апреля, согласно которому импорт из Беларуси моторных колесных средств облагался 35-процентной защитной пошлиной.

Как сообщает «Европейская правда», это решение не имеет отношения к политическим санкциям против режима Лукашенко и было принято по жалобе ассоциации "УкрАвтоПром".

В ответ Минск объявил о введении лицензирования украинских товаров, в список которых попали традиционные группы отечественного экспорта: керамическая плитка, обои, радиаторы, холодильники, бумага, ДСП/ДВП, кондитерские изделия, соки и пиво. Требования лицензирования привели к вытеснению указанных украинских товаров с белорусского рынка.

По данным издания, власти Беларуси гарантируют отмену ограничений в течение недели после отмены защитной пошлины на белорусские автомобили.

Комиссия также прекратила антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину лестниц алюминиевых из Китая, Словакии, Польши и Беларуси без применения мер в связи с отзывом заявителем соответствующей жалобы, сообщает Минэкономики Украины.

Также, рассматривался вопрос о ходе антидемпингового расследования относительно импорта в Украину проката из углеродистой стали с покрытием происхождением из Китая, и по результатам обсуждения решено продлить срок его проведения до 15 месяцев.

Кроме того, комиссия приняла решение о нарушении промежуточного пересмотра антидемпинговых мер по импорту соли поваренной выварной пробы Экстра из Беларуси.

“Во время заседания Комиссией рассмотрены результаты проведения расследований в отношении установления фактов дискриминационных и/или недружественных действий со стороны Республики Беларусь по отношению к производителям азотных удобрений и гидроизоляционных и кровельных материалов. В данном контексте членами Комиссии обсуждены и другие проблемные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Республикой Беларусь, в частности в связи с действием специальных пошлин на импорт в Украину отдельных типов транспортных средств”, — отмечается в сообщении ведомства.