Продовольственное эмбарго властей Беларуси оказалось немного дырявым

Белорусские власти, как и ожидалось, оказались не готовы к полномасштабной торговой войне с Евросоюзом, а точнее ее даже не планировали, что впрочем никак не мешает чиновникам выкрутить ситуацию свою сторону.

Анонсированный Совмином РБ запрет с 1 января 2022 года на импорт 18 товарных продовольственных групп нельзя квалифицировать как эмбарго, поскольку он является инструментом монополизации продовольственного импорта в страну, а заодно кевларовой защитой для отдельных, близких режиму бизнесменов.

Как сообщалось, постановлением №700 от 6 декабря 2021 года вводится запрет на импорт ряда продовольственных товаров из всех стран-членов Евросоюза, а также США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании, Черногории, Швейцарии. Отметим, что Украины в списке нет.

Этим же документом вводится целый ряд исключений, согласно которым запрещенный товарный поток продолжит поступать Беларусь и/или следовать транзитом через нее после «соответствующей промышленной переработки».

Так, запрет не распространяется на «запрещенные» товары, ввозимые для переработки и помещаемые под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления в рамках установленных тарифных квот при наличии лицензии, выданной Министерством антимонопольного регулирования и торговли.

Выдачей лицензий и раздачей квот «нужным людям» будет заниматься МАРТ, для чего документом утверждено целое Положение о квотировании ввоза на территорию Республики Беларусь отдельных видов товаров.

Иными словами, запрещенные товары продолжат поступать в Беларусь, только теперь этот товарный поток пойдет через таможенные склады и расположенные в СЭЗ предприятия полезных для режима бизнесменов.

Помимо усиления контроля над импортом и движением валютных средств из страны подобная схема работы заставит еврочиновников задуматься над списком фамилий белорусских бизнесменов, которых включили или планируют включить в очередной пакет санкций. Ведь именно эти «кошельки Лукашенко» будут обеспечивать экспортную выручку целому ряду европейских производителей.