Власти Беларуси рассчитывают перекрыть европейские кредиты деньгами из Китая и Азии

Белорусские власти рассчитывают, что смогут привлечь деньги в экономику страны, в том числе и на рефинансирование внешнего госдолга, с помощью азиатских финансовых институтов и, в первую очередь, властей Китая.

Об этом говорится в подписанной 3 декабря 2021 года директиве №9 о развитии отношений с Китаем.

«Расширение кредитно-финансового сотрудничества на межбанковском уровне и развитие взаимовыгодных отношений с инвестиционными фондами (Фонд Шелкового пути, Китайско-Евразийский фонд экономического сотрудничества) и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций в целях финансирования инвестиционных проектов в Беларуси. Обеспечение ежегодного привлечения ресурсов в размере не менее $500 млн. в эквиваленте. Сроки реализации – 2022-2025 годы», - сказано в документе.

«Обеспечение ежегодного привлечения заемных ресурсов КНР для рефинансирования государственного долга в объеме не $300 млн. в эквиваленте. Сроки реализации – 2022-2024 годы», - также говорится в директиве.

Дано указание обеспечить вхождение китайского капитала в банковскую систему Беларуси путем покупки либо участия в акционером капитале белорусского банка, а также расширение представительства и функций Госбанка развития Китая в Беларуси и вхождение китайских инвесторов в белорусско-китайский инвестиционный фонд.

Согласно директиве, поручено обеспечить использование национальных валют во взаимной торговле, китайских юаней в диверсификации структуры золотовалютных резервов, а также размещение белорусских корпоративных ценных бумаг в Китае.

Дано указание обеспечить привлечение безвозмездной технико-экономической помощи правительства Китая в объеме не менее 500 млн. юаней в год на развитие парка «Великий камень».

Кроме того, поручено до 2025 года проработать вопрос о присоединении Великого камня к европейской железнодорожной колее 1435 мм.

В документе дано поручение создать несколько совместных компаний и нарастить экспорт белорусской продукции в Китай до $2 млрд.