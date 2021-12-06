Беларусь вводит рестрикции на товары и авиакомпании санкционных стран

Белорусские власти объявили о намерении ввести запрет на ввоз ряда товаров, происходящих из государств, применяющих незаконные антибелорусские санкции.

«Правительство Республики Беларусь приняло решение о введении запрета ввоза на территорию страны ряда товаров, происходящих из государств, применяющих незаконные антибелорусские санкции», - говорится в заявлении МИД РБ.

«Соответствующее постановление будет подписано в кратчайшие сроки», - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что «будут приняты необходимые меры для насыщения внутреннего рынка аналогичными товарами из дружественных стран».

Помимо запрета на импорт, власти РБ вводят санкции в отношении авиационных компаний ЕС и Великобританию.

«В ответ на нелегитимные рестрикции в отношении белорусской авиационной отрасли, в основе которых лежит недобросовестная конкуренция, аналогичные шаги будут предприняты нашей страной в отношении авиаперевозчиков из стран Европейского союза и Великобритании».

Также расширены списки лиц, чей въезд на территорию Беларуси «и Союзного государства нежелателен, из стран, которые на системной основе дискриминируют белорусских официальных лиц, журналистов и представителей общественных организаций». Власти Беларуси не публикуют подобные списки, что, скорее, говорит о том, что решения о запрете на въезд принимаются в рабочем/оперативном порядке.

Еще одним ответом на санкции Запада власти называют «реализацию Союзных программ и укрепление экономической интеграции с Российской Федерацией, а также выстраивание прочных торгово-экономических связей с партнерами по ЕАЭС и со странами ”дальней дуги“.

«Будет реализован ряд иных шагов непубличного характера», - отмечается в сообщении.

«Меры носят ответную природу и могут быть отменены, если затронутые ими страны и группы стран откажутся от ущербной логики времен ”холодной войны“, вернутся на путь конструктивного сотрудничества в интересах сохранения мира и стабильности на европейском континенте и будут в полном объеме исполнять принятые на себя международные обязательства. Беларусь готова к урегулированию любых имеющихся разногласий путем взаимоуважительного диалога и на основе учета интересов сторон», - сказано в заявлении.