В Сербии продолжаются массовые экопротесты из-за литиевого рудника

Тысячи демонстрантов вышли на улицы сербских городов в субботу, 4 декабря, чтобы выразить протест против законов, позволяющих иностранным инвесторам создавать рудники и заниматься добычей полезных ископаемых на территории Сербии.

Экоактивисты опасаются, что действия иностранных инвесторов нанесут непоправимый ущерб природе, передает DW.

Еще одним поводом для недовольства протестующих стал новый закон об экспроприации, позволяющий государству изъять землю у частных собственников всего за восемь дней. Демонстранты перекрыли ключевые магистрали в Белграде, заблокировали мост через Дунай в городе Нови-Сад и центральные улицы еще 52 городов. Они потребовали отменить соответствующие законы. Акции протеста продолжались около двух часов и обошлись без стычек с полицией.

В прошлую субботу, 27 ноября, в Сербии состоялись аналогичные протесты. Тогда полиция задержала несколько человек в Белграде и Нови-Саде. Критики обвиняют сербского президента Александара Вучича в создании условий для незаконной экспроприации земель и игнорировании экологических опасений.

Ранее правительство Сербии согласилось передать международной компании Rio Tinto права на разработку литиевого рудника на западе страны ради поддержки национальной экономики. В июле Rio Tinto обязалась инвестировать в проект 2,4 млрд долларов США (около 2 млрд евро). Сообщается также о переговорах сербских властей с китайской компанией Zijin, занимающейся добычей меди, о разработке рудников на территории Сербии.