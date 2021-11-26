Последнее обновление: 26.11.2021 13:20

Госбанки предоставят Миноблисполкому около $140 млн. под залог облигаций

Два государственных банка предоставят Миноблисполкому кредиты на общую сумму около $140 млн. под залог облигаций, выпущенных облисполкомом.

Согласно указу №459 от 25 ноября 2021 года до конца года выпустит номинированные в долларах США и белорусских рублях облигации на сумму соответственно $91 млн. и 125 млн. рублей.

Долларовые облигации на сумму до $91 млн. выпускаются со сроком обращения до 1 января 2042 г. и ставкой процентного дохода в размере 6,5% годовых; рублевые бумаги на сумму до 125 млн. рублей - со сроком обращения до 1 января 2036 г. ставкой в размере ставки рефинансирования Национального банка (с учетом ее изменения), увеличенной на 1,5 процентного пункта, но не более 15% годовых.

«Почетное» право выкупить долларовые облигации предоставлено Беларусбанку и Белагропромбанку в объемах соответственно $43,55 млн. и $47,45 млн., рублевые облигации – только Белагромбанку.

Кредиты банков будут направлены на финансовое оздоровление юрлиц холдинга «Мясомолпром».

Уплата процентного дохода по долларовым облигациям в размере 5,5% годовых осуществляется за счет средств областного бюджета Минской области; 1% годовых – за счет средств республиканского бюджета, передаваемых в виде субвенций в консолидированный бюджет Минской области.

Уплата процентов по рублевым облигациям производится в размере СР +1,5% - 2,0% за счет средств областного бюджета Минской области; в размере 2% - за счет средств республиканского бюджета, передаваемых в виде субвенций в консолидированный бюджет Минской области.



<Октябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Ноябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование