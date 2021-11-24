Госпогранкомитет РБ сообщил о стоящих 3,3 тыс. грузовиках на границе с ЕС

В пунктах пропуска на границе Беларуси с ЕС скопилось 3360 грузовиков в ожидании въезда в ЕС, сообщил Госпогранкомитет РБ, отметив, что только 3 из 9 сопредельных пункта пропуска на границе с ЕС выполнили договоренности по оформлению грузового транспорта.

«Количество грузовиков, ожидающих въезда в ЕС перед белорусскими пунктами пропуска, продолжает расти»., - говорится в сообщении ведомства.

Согласно текущим данным, в очереди в пунктах пропуска на въезд в Литву простаивают 2080 автомобилей, в Польшу - 790 грузовиков, Латвию – 490.