ЕБРР приостанавливает кредитование частного сектора Беларуси

Европейский банк реконструкции и развития приостанавливает кредитование новых проектов частного сектора в Беларуси после того, как примерно год назад приостановил новые проекты с властями Беларуси на фоне санкций против режима Лукашенко из-за фальсификации президентских выборов в августе 202 года и последующего насилия в отношении граждан страны.

На прошлой неделе руководство банка проинформировало акционеров, что не будет выносить проекты частного сектора в Беларуси на рассмотрение совета директоров, сообщает издание Devex со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения.

Акционеры ЕБРР, в том числе США, Россия, Китай, все 27 государств-членов Европейского союза и Европейская комиссия, также были проинформированы руководством о событиях в Беларуси, включая миграционный кризис.

Еврокомиссия оказалась в числе самых яростных противников продолжения кредитования, утверждают источники издания, в то время как Россия выступила в защиту белорусских властей.

По словам собеседника, как только стало ясно, что ни один новый проект для Беларуси не пройдет через совет, руководство банка заявило о своем намерении не предлагать дальнейшее кредитование даже частным компаниям.

Еще недавно президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо защищала поддержку частного сектора как средство помощи гражданскому обществу в недемократических странах.

«Это работа для людей», - сказала она Devex в июне. - «В Беларуси вы помогаете развитию МСП, МСП предоставляют рабочие места людям, они работают на МСП, а не на правительство». Впрочем, всем понятно, насколько лукавым является данное утверждение в отношении Беларуси.