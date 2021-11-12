Дефицит бюджета Беларуси в 21 году составит 3 млрд. рублей

Дефицит республиканского бюджета в 2021 году составит 3 млрд., сообщил сегодня министр финансов РБ Юрий Селиверстов.

"Доходы республиканского бюджета по итогам года составят Br26,9 млрд, расходы - Br29,9 млрд. Дефицит составит Br3 млрд - это в два раза меньше уточненного плана. Этот показатель снижен, несмотря даже на те дополнительные расходы, которые понесло государство, в том числе в связи с COVID-19", - сказал Юрий Селиверстов, которого цитирует БелТА..

Он отметил, что по итогам января-октября получен профицит республиканского бюджета в размере Br0,3 млрд., однако объяснил, что это связано с поступлением квартальных платежей. "До конца года такого объема платежей уже не будет", - отметил министр.