Turkish Airlines отрицает причастность к перевозке нелегальных мигрантов в Беларусь

Национальный авиаперевозчик Турции Turkish Airlines отрицает обвинения в причастности к перевозке нелегальных мигрантов в Беларусь.

"Некоторые национальные и иностранные СМИ утверждают, что рейсы Turkish Airlines в Беларусь способствовали нелегальному перемещению мигрантов. Наша корпорация принимает во внимание все аспекты безопасности и выполняет свои операции в сотрудничестве с международными властями во время полетов по всему миру. Информация в СМИ не соответствует действительности", - заявил в среду представитель авиакомпании, которого цитирует ТАСС.

Ранее, в СМИ появились сообщения, что ЕС может ввести санкции против Turkish Airlines за перевозку нелегальных мигрантов в Беларусь.