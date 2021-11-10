Последнее обновление: 10.11.2021 12:30

Turkish Airlines отрицает причастность к перевозке нелегальных мигрантов в Беларусь

Национальный авиаперевозчик Турции Turkish Airlines отрицает обвинения в причастности к перевозке нелегальных мигрантов в Беларусь.

"Некоторые национальные и иностранные СМИ утверждают, что рейсы Turkish Airlines в Беларусь способствовали нелегальному перемещению мигрантов. Наша корпорация принимает во внимание все аспекты безопасности и выполняет свои операции в сотрудничестве с международными властями во время полетов по всему миру. Информация в СМИ не соответствует действительности", - заявил в среду представитель авиакомпании, которого цитирует ТАСС.

Ранее, в СМИ появились сообщения, что ЕС может ввести санкции против Turkish Airlines за перевозку нелегальных мигрантов в Беларусь.



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