Байден продлил запрет на инвестиции в ряд компаний Китая

Президент США Джо Байден продлил на год действие указа бывшего президента Дональда Трампа, запрещающего покупать акции китайских компаний, которые Вашингтон считает связанными с Народно-освободительной армией Китая.

Об этом заявил Байден в своем заявлении, которое опубликовано на сайте Белого дома, передает РБК.

«Я продлеваю на один год действие чрезвычайного положения», — заключил он.

По словам Байдена, все более активное использование Пекином капитала США для модернизации и развития своей армии, разведки и других служб безопасности напрямую угрожает американской территории и военнослужащим страны за рубежом.

Как указал президент США, с помощью стратегии военно-гражданского слияния Китай заставляет гражданские компании оказывать поддержку своей военной и разведывательной деятельности.

«Эти компании, хотя и остаются якобы частными и гражданскими, напрямую поддерживают военные, разведывательные и охранные структуры КНР», — пояснил Байден.

США необходимо принять дополнительные меры для решения угрозы, которую создает военно-промышленный комплекс Китая, продолжил президент США. Он также добавил, что угрозу национальной безопасности и экономике страны представляют и китайские технологии слежения, используемые для содействия репрессиям или серьезным нарушениям прав человека.

Трамп подписал указ о запрете инвестиций американских фондов в китайские компании в начале ноября прошлого года. Как говорилось в документе, Пекин использует американский капитал для модернизации своей армии и сил безопасности, что влечет угрозу для Вашингтона. Трамп запретил инвестиции в 31 компанию, в частности, Huawei, China Mobile, China Telecom и China Railway Construction Corporation. В начале января, в последние дни президентства, Трамп внес в перечень еще восемь компаний, в частности, Xiaomi.

В начале июня Байден расширил список до 59 компаний. В списке, среди прочих, оказались Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC), Китайская государственная военно-промышленная компания (CASIC) и Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).