Пара авиакомпаний может нарваться на запрет полетов в ЕС из-за доставки мигрантов в Беларусь

Евросоюз может ввести запрет на полеты в союз для двух авиакомпаний в связи с доставкой мигрантов в Беларусь.

Как пишет EUObserver, санкции могут настигнуть Turkish Airlines и FlyDubai.

"ЕС изучит как ввести санкции, в том числе через включение в черный список, в от ношении авиакомпании третьих стран, которые участвуют в незаконной перевозке людей», - заявила в понедельник глава Еврокомиссии Ursula von der Leyen.

Turkish Airlines в ответ на это заявление выпустила пресс-релиз, утверждая, что информация о перевозке мигрантов в Беларусь на самолетах Turkish Airlines не соответствует действительности.