Илон Маск хочет продать 10% акций Tesla ради налогов

Американский предприниматель Илон Маск в субботу спросил у пользователей «Твиттера», следует ли ему продать 10% своих акций основанной им компании Tesla.

«В последнее время слишком много говорят о том, что нереализованная прибыль - это средство уклонения от уплаты налогов, поэтому я предлагаю продать 10% моих акций Tesla», - написал Маск в «Твиттере», предложив пользователям сервиса микроблогов проголосовать, поддерживают ли они его идею, передает ТАСС.

«В любом случае я буду придерживаться результатов голосования», - отметил он. На данный момент проголосовало уже более 500 тыс. пользователей.

«Я нигде не получаю зарплату наличными или бонусы. У меня есть только акции, поэтому единственный способ для меня лично платить налоги - это продавать акции», - указал предприниматель.

По данным рейтинга миллиардеров Forbes, который ведется в реальном времени, 1 ноября Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило 300 млрд долларов .