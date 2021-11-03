Власти Беларуси оценивают потери авиации от санкций в $10 млн. в месяц

Белорусские власти оценивают упущенную выгода белорусской гражданской авиации из-за санкций в $10 млн. ежемесячно и грозят в перспективе исками в международный суд о взыскании компенсаций.

Об этом сегодня в Минске заявил директор департамента по авиации Минтранса Беларуси Артем Сикорский, передает Интерфакс-Запад.

"Упущенная выгода состоит из некоторых элементов. Это связано и с облетом, и с потерей рынка. Упущенная выгода, мы рассчитываем, где-то около $10 млн в месяц", - сказал Сикорский, уточнив, что речь идёт о потерях гражданской авиации в целом.

«Те убытки, которые связаны с необходимостью облета, упущенная выгода в рамках непродуманных действий наших европейских партнеров, монетизируются. И в соответствующее время соответствующие судебные иски будут поданы», - подчеркнул чиновник.

Помимо судебных исков, директор департамента по авиации пригрозил международным партнерам отказом от лизинга американских самолетов в пользу российских или российско-китайских.

"Этот вопрос становится реальным, потому что мы видим, что давление не прекращается и приобретает более изощренные формы. Это будет вызов не только Беларуси, но и всему рынку авиационного лизинга, в основном такие компании зарегистрированы в Ирландии… Не будет американских самолетов, будут российские, российско-китайские проекты, которые сейчас реализовываются. Это будет сигнал всему рынку, что завтра у тебя самолеты могут забрать по политическим мотивам", - заявил Сикорский.

Все-таки, Минтранс признает, что санкции носят политический характер, что впрочем не мешает высокопоставленным чиновникам озвучивать несколько иные фантазии.

"Процесс удушения белорусской авиации со стороны европейских партнеров продолжается, хватку они не снижают и фактически перешли на не совсем законные действия. В настоящее время такая проблема существует. Мы находимся в диалоге с европейскими партнерами. Нам объясняют, что поступила политическая команда, она никак не связана с какими-то вопросами нашего взаимодействия. Это, наверное, самая неприятная часть, что авиацию используют как инструмент для недобросовестной конкуренции… ", - сказал Сикорский (цитата БелТА).

В этой связи, с учетом особо развитого авиационного рынка в стране, возникает резонный вопрос «А есть ли что душить?».