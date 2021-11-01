Власти Москвы намерены полностью отказаться от мигрантов на стройках

Вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что власти столицы готовят план решения кадрового кризиса на стройках, который включает в себя отказ от использования труда мигрантов.

Бочкарев в интервью РБК заявил, что в связи с масштабами строительства по программе реновации столице не хватает рабочих и инженеров. Он оценивает недостаток трудовых ресурсов около 40%.

По словам вице-мэра, многие работавшие на стройках столицы мигранты разъехались за время пандемии — из 120 тысяч человек осталось только 40 тысяч. Изменился и национальный состав рабочих — если одно время приезжали больше из Таджикистана. Сейчас мигранты на стройках в основном из Узбекистана и Киргизии.

При этом на стройках стало больше жителей Подмосковья. «Стало больше жителей Московской области, но на объект нельзя просто прийти. Быть хорошим штукатуром — это искусство, делать кирпичную кладку — вообще нет специалистов», — говорит Бочкарев.

Изменилась и зарплата рабочих-мигрантов, они уже не готовы работать за такую же зарплату. «Средняя зарплата мигранта на стройке сейчас где-то 50–60 тыс. руб. А была 30 тыс. Но многие уже и за 80 тыс. не хотят работать», — отмечает вице-мэр.

Бочкарев заявил, что поставил задачу разработать план мероприятий, который позволит обойтись без иностранной рабочей силы на строительных объектах Москвы. «Процесс строительства должен требовать в три раза меньше людей, а зарплата у них должна быть в два, а то и в три раза больше, и строили бы мы в два раза быстрее. Где эти резервы? Первое — технологические решения процесса возведения объекта. Например, можно собирать узел распределения воды на объекте, а можно его собрать на линии. Дальше — механизация процесса. Я работал в США, Великобритании, Швеции и т.д. Конкретный пример — компания Skanska, бетонируется пятно под монтаж большой колонны. Бетонирует один человек, швед. Он весь обвешан инструментами. Весь процесс проектирования и стройки сделан так, чтобы минимизировать количество работающих. Но работающие подготовлены гораздо лучше. Другой пример — оштукатуривание стен. Можно поставить четырех рабочих, а можно поставить одну станцию, которая наносит раствор на стену», — считает Бочкарев. Он говорит, что на ряде объектов уже идет эксперимент.

В мэрии считают, что еще одна проблема — качество образования в строительной отрасли, которое сейчас базируется на главной дисциплине — промышленном гражданском строительстве.

«Эта дисциплина на 90% инженерная, то есть это расчеты, формулы, материаловедение, конструкции и т.д. Методам управления стройкой уделяется только 10–15% учебного времени. А у американцев, у немцев, у шведов эти дисциплины разделены. Одна дисциплина — это инженеры. А другая — construction management, где изучают организацию процессов. Заходишь на американскую стройку, рабочие все обвешаны инструментами. Потому что они получают свои деньги за производительность. Может показаться мелочью, но так один человек заменяет троих. Нам нужно создавать такие образовательные программы», — уверен вице-мэр.