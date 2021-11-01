Последнее обновление: 01.11.2021 11:21

Нацбанк РБ напомнил о скором конце старых рублей

Нацбанк Беларуси разослал сообщение, которым напомнил о завершении 31 декабря 2021 года периода обмена банкнот белорусских рублей образца 2000 года.

«С 1 января 2022 года банкноты номиналом 100, 500, 1 000, 5 000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, 200 000 белорусских рублей образца 2000 года будут считаться недействительными (утратившими силу законного платежного средства)», - напоминает регулятор.

Указанные номиналы банкнот можно обменять на банкноты и монеты образца 2009 года в кассах Национального банка без ограничений и без взимания вознаграждения. Обмен осуществляется в соотношении 10 000 белорусских рублей в денежных знаках образца 2000 года к 1 белорусскому рублю в денежных знаках образца 2009 года.

Кассы Национального банка расположены в г. Минске по ул. Толстого, 6. Режим работы касс: понедельник – четверг с 9.00 до 16.00, пятница – с 9.00 до 15.00, суббота и воскресенье – выходные дни.

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