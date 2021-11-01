Страны G20 указали на важность нормативного урегулирования вопросов вокруг стейблкоинов

Стейблкоины могут быть введены на международном уровне только после урегулирования всех вопросов в нормативно-правовой среде.

Об этом говорится в 17-страничной декларации, которая была принята в воскресенье по итогам саммита стран Группы двадцати (G20) в Риме.

Cтейблкоины - криптовалюты, которые привязаны к запасам обычных валют или физических товаров, их курсы подвержены меньшим колебаниям, чем курсы типичных криптовалют, передает ТАСС.

«Мы вновь заявляем, что ни один так называемый глобальный стейблкоин не должен начинать функционировать до тех пор, пока все соответствующие нормативно-правовые и надзорные требования не будут должным образом учтены посредством надлежащей разработки и соблюдения применимых стандартов», - отмечается в документе.

Страны Группы двадцати подчеркнули необходимость следовать рекомендациям по стейблкоинам Совета по финансовой стабильности G20, куда входят министры финансов и управляющие центральными банками. Совет в октябре 2020 года сформулировал ряд рекомендаций по стейблкоинам, однако в начале октября 2021 года подчеркнул, что их выполнение все еще находится на ранней стадии.

Кроме того, отмечается в документе, страны G20 призвали Международный валютный фонд и Всемирный банк «продолжать углубление анализа потенциальной роли цифровых валют центральных банков в укреплении трансграничных платежей и их более широких последствий для международной валютной системы».

Авторы декларации «приветствовали прогресс, достигнутый в отношении» выполнения плана совета по повышению скорости и эффективности трансграничных платежей. Страны G20 «одобряют амбициозные, но достижимые количественные глобальные цели по решению проблем стоимости, скорости, прозрачности и доступа [по ситуации вокруг трансграничных платежей] к 2027 году». «Мы призываем государственные органы и частный сектор работать вместе, чтобы внести практические улучшения для достижения этих целей», - отмечается в документе.