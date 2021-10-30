Последнее обновление: 30.10.2021 09:40

Госконтроль РБ раскрыл нелегальную схему поставок скота в Россию

ДФР Госконтроля по Гомельской области раскрыл преступную схему скупки на территории области крупного рогатого скота и его дальнейшей реализации в Россию.

Вполне возможно, что речь идет о схеме, которую недавно Лукашенко публично описал как «по ночам скот режут и продают в Россию».

«Задержан глава крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) Лоевского района, который являясь крупнейшим скупщиком КРС в Гомельской области, зарегистрировал в Российской Федерации, а также в Хойниках и Брагинском районе на имя подставных лиц несколько субъектов хозяйствования и использовал их в своей незаконной деятельности», - сообщает Госконтроль.

«В течение 2019-2021 годов через данные субъекты хозяйствования он скупил в хозяйствах Гомельской области порядка 13 тыс. голов скота на общую сумму более 10 млн. рублей, который по фиктивным документам с минимальной наценкой реализовал в адрес подконтрольной фирмы в Российской Федерации. Фактически скот по более высокой цене был продан в адрес реального субъекта хозяйствования Российской Федерации, при этом полученная выручка была сокрыта от налогообложения», - говорится в сообщении.

По оценкам контроллеров, глава фермерского хозяйства уклонился от уплаты налогов в сумме 511 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243 УК РБ (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов).



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