Илон Маск стал богатейшим человеком за всю историю рейтингов Forbes

Благодаря росту стоимости акций компании Tesla состояние Илона Маска на некоторое время приблизилось к $300 млрд, что сделало его богатейшим человек за всю историю составления рейтингов журнала, сообщает Forbes.

На момент закрытия рынков в понедельник совокупная стоимость его активов достигла $271,3 млрд — это примерно на $41,7 млрд больше, чем на закрытии торгов на прошлой неделе, в пятницу.

На момент написания заметки рейтинг Forbes Real Time, обновляющийся в режиме реального времени, уже снизил оценку его состояния до $254,9 млрд. Тем не менее достигнутый им до этого уровень состояния все равно остается рекордным. Ранее самым богатым человеком за всю историю рейтингов Forbes был основатель и бывший генеральный директор Amazon Джефф Безос. Когда в июле акции Amazon достигли пика, его состояние выросло до $212 млрд. Сейчас оно оценивается в $196,5 млрд., передает РБК.

Первый рейтинг богатейших людей по версии Forbes появился в 1918 году, тогда издание оценило состояние 30 самых богатых американцев. Тогда его лидером стал Джон Рокфеллер с состоянием $1,2 млрд (в 2021 году это было бы примерно $21 млрд с учетом инфляции).