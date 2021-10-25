КГК РБ: Нарушения в формировании цен выявлены в каждом 4-м проверенном торговом объекте

Нарушения дисциплины цен установлены в 494 из 2044 торговых объектов, проверенных в январе-сентябре 2021 года Комитетом государственного контроля, сообщила пресс-служба ведомства.

По результатам контрольно-аналитических мероприятий субъектам хозяйствования направлено 895 рекомендаций об устранении выявленных нарушений, 49 организаций оштрафованы на общую сумму 4,8 млн. рублей. К дисциплинарной и административной ответственности привлечены 566 человек.

«Некоторые субъекты хозяйствования пытаются обойти требования законодательства посредством установления более высоких цен на якобы новые виды изделий. Так, добавление к наименованию продукции одного слова повлекло разницу отпускной цены тушки цыпленка-бройлера до 15 процентных пунктов», -говорится в сообщении.

«С целью исключения подобных фактов Комитет госконтроля направил в Совет Министров предложения о принятии мер реагирования, а также о внесении соответствующих изменений в законодательство», - также сказано в сообщении.

В ходе мониторингов установлены и другие нарушения: отсутствие в продаже товаров, предусмотренных ассортиментными перечнями; нарушение санитарно-эпидемиологических норм, требований технических регламентов и т.д.