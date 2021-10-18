Промпроизводство в Беларуси в сентябре снизилось на 0,3% к августу

В январе-сентябре 2021 года объем промышленного производства Беларуси в текущих ценах составил 111,118 млрд. рублей и вырос на 7,9% к аналогичному периоду 2020 года.

По итогам января-августа рост промпроизводства составлял 8,6%, января-июля 9,3%, января-июня - 10,4%, января-мая – 11,1%. Таким образом, промпроизводство замедляется уже пятый месяц подряд несмотря на рост в месячном исчислении.

В сентябре объем промпроизводства составил 13,473 млрд. рублей и вырос на 2,3% по отношению к сентябрю 2020 года, но снизился на 0,3% к августу 2021 года.

Как сообщает Белстат РБ, в «Горнодобывающей промышленности» рост производства за 9 месяцев составил 1,4%, в «Обрабатывающей промышленности» - на 7,9%, «Снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» рост составил 10,9%. В «Водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» зафиксирован рост на 3,1%.

Запасы готовой продукции за сентябрь снизились на 105,5 млн. рублей и на 1 октября 2021 года составили 5,1482 млрд. рублей, что составляет 51,9% к среднемесячному объему промышленного производства.

Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции составил 19,1%.