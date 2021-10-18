В Беларуси через полгода изменятся правила автоперевозок грузов

Минтранс Беларуси своим постановлением №579 от 12 октября 2021 года внес изменения в Правила автомобильных перевозок грузов, которые вступят в силу с 15 апреля 2022 года.

Новый документ предусматривает «необходимость предоставления перевозчиками, выполняющими перевозки с использованием разрешений на проезд по территории одного иностранного государства, документов (в порядке и сроки, установленные Минтрансом), аналогичных для получения разрешений на проезд по территории нескольких иностранных государств», говорится в комментарии Минтранса РБ.

Документ устанавливает обязанность перевозчика представлять в Транспортную инспекцию измененные документы и (или) сведения в течение 10 календарных дней с момента наступления таких изменений а Транспортную инспекцию обязывает проводить анализ сведений, содержащихся в представленных документах, и фактического использования перевозчиком разрешений.

Кроме того, Минтранс сможет ограничивать количества разрешений, подлежащих выдаче перевозчику, в случае нарушения порядка их использования, представления недостоверных сведений (документов) или их непредставления.

«Принятие предлагаемых изменений позволит создать на базе имеющейся в Транспортной инспекции автоматизированной информационной системы централизованную базу сведений о транспортных средствах, водителях и ответственных лицах, тем самым повысить прозрачность процедуры выдачи и распределения разрешений на проезд по территориям иностранных государств», - также сказано в сообщении.