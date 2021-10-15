Последнее обновление: 15.10.2021 16:17

Областные филиалы Нацбанка Беларуси будут упразднены

С 1 марта 2022 года упраздняются главные управления по областям Национального банка РБ, следует из указа №392 от 15 октября 2021 года.

«В целях дальнейшей оптимизации структуры Национального банка и его штатной численности… Данное решение обусловлено значительным сокращением реализуемых главными управлениями банка функций», - говорится в официальном комментарии к указу.

Выполнение оставшихся функций будет возложено на структурные подразделения центрального аппарата Национального банка без увеличения их штатной численности.



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