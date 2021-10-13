Цены на промтовары в Беларуси с начала года выросли на 11,9%

Цены на промышленную продукцию в Беларуси в сентябре 2021 года выросли на 0,8% по сравнению с августом 2021 года, с начала года цены поднялись на 11,9%.

Как сообщает Белстат, цены на инвестиционные товары выросли соответственно на 0,6% и 11,7%, промежуточные товары – на 0,8% и 16,4%, потребительские товары – 1,2% и 5,5%.

Цены на сельхозпродукцию в сентябре выросли на 3,4% по сравнению с августом 2021 года, с начала года - на 9,7%. В растениеводстве цены к августу подскочили на 9,1%, с начала года - на 15,7%, в животноводстве – соответственно на 1,9% и рост на 8,0%.

Рост цен в строительстве в сентябре 2021 года по сравнению с августом составил 1,2%, с начала года – 13,3%, в том числе цены на строительно-монтажные работы выросли соответственно на 1,2% и 17,5% соответственно. Цены на машины и оборудование к августу снизились на 0,3, с начала года выросли на 4,2%, прочие работы и затраты соответственно – рост на 7,0% и 17,1%.

Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта в сентябре 2021 года по сравнению с августом выросли на 0,2%, а с начала года – на 4,3%.

Тарифы на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сентябре 2021 года не изменились, а сначала года выросли на 0,1%.