Лукашенко ограничил возможности досрочного использования семейного капитала

Белорусские власти ограничили возможности использования семейного капитала, следует из указа №389 от 12 октября 2021 года.

Согласно документу, с 1 января 2022 года досрочно использовать средства семейного капитала на улучшение жилищных условий можно на:

приобретение доли жилого помещения, в результате которого многодетная семья становится собственником всего жилого помещения;

погашение займа, предоставленного организациями по месту работы члена семьи на строительство или приобретение жилья;

погашение задолженности по кредитам, предоставленным банкам по договору перевода долга (приема задолженности).

Семейный капитал также может быть досрочно использован на получение образования в учреждениях высшего и среднего специального образования потребительской кооперации и учреждениях высшего образования Федерации профсоюзов Беларуси, предоставление медицинских изделий для выполнения сложных и высокотехнологичных вмешательств в ортопедии, приобретение инвалидам, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет с нарушениями органов зрения, опорно-двигательного аппарата товаров, предназначенных для социальной реабилитации и интеграции в общество.