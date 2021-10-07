МИД России обвиняет США в модернизации ядерного оружия на территории Европы

Соединенные Штаты занимаются модернизацией своих нестратегических ядерных вооружений на территории европейских стран, в том числе средств доставки.

Об этом говорится в заявлении директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимира Ермакова, передает ТАСС.

«В нарушение обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) на территории неядерных европейских стран размещено американское нестратегическое ядерное оружие, ведется его модернизация, включая средства доставки», — сообщил Ермаков.

По его словам, в обход ДНЯО продолжается практика проведения «совместных ядерных миссий» НАТО, в том числе с участием неядерных членов альянса.

Ранее Госдепартамент США рассекретил данные о числе ядерных боеголовок на вооружении у страны. Так, к сентябрю прошлого года у Соединенных Штатов на вооружении находились 3750 ядерных боеголовок. «Это примерно на 83% меньше показателя (22 217) на момент падения Берлинской стены в конце 1989 года», — говорилось в сообщении. В Госдепе отметили, что с 1994 по 2020 фискальный год США демонтировали более 11,68 тыс. ядерных боеголовок, а с 30 сентября 2017-го — 711 единиц. Еще около 2 тыс. единиц сейчас списаны и должны быть демонтированы.